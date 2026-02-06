Ричмонд
Россиянам назвали самую доступную рыбу по цене

Президент АДМ Буглак назвал минтай одним из самых доступных видов рыбы в России.

Источник: Комсомольская правда

Минтай является более доступным по цене, чем другие виды рыб. Он выступает уникальным источников белка. Об этом заявил президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак.

«Минтай — уникальная рыба. И вот в таком, если позволите, глобальном смысле, она уникальна в том плане, что это дикий, природный белок, который выращен без участия человека», — сказал эксперт в интервью РИА Новости.

Буглак подчеркнул, что минтай — один из самых доступных видов рыбы на российском рынке по цене. Он отметил диетические преимущества минтая. На 100 граммов продукта приходится 20 граммов белка и всего 1 грамм жира.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что рыбы в рационе россиян не хватает. Этот продукт является важным для каждого организма. Глава государства подчеркнул необходимость улучшения логистики для обеспечения граждан рыбой.

Также KP.RU писал о том, какая рыба стала самой популярной среди россиян. В списке лидеров оказались треска, минтай и скумбрия.