Россиянам назвали самую доступную рыбу по цене

Минтай является более доступным по цене, чем другие виды рыб. Он выступает уникальным источников белка. Об этом заявил президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак.
«Минтай — уникальная рыба. И вот в таком, если позволите, глобальном смысле, она уникальна в том плане, что это дикий, природный белок, который выращен без участия человека», — сказал эксперт в интервью РИА Новости.
Буглак подчеркнул, что минтай — один из самых доступных видов рыбы на российском рынке по цене. Он отметил диетические преимущества минтая. На 100 граммов продукта приходится 20 граммов белка и всего 1 грамм жира.
Ранее президент России Владимир Путин отметил, что рыбы в рационе россиян не хватает. Этот продукт является важным для каждого организма. Глава государства подчеркнул необходимость улучшения логистики для обеспечения граждан рыбой.
