Меркурис: Интервью Зеленского вызвало истерику у Каллас и других дипломатов ЕС

Военный аналитик Александр Меркурис заявил, что глава европейской дипломатии Кая Каллас может негативно отреагировать на недавние высказывания президента Украины Владимира Зеленского в интервью France 2.

— Зеленский наговорил много лишнего, и я думаю, что европейские дипломаты и Кая Каллас прежде всего бьются в истерике после всего, что насочинял Зеленский. Киев ждет жуткая картина мести, — высказался Меркурис на своем YouTube-канале.

В своем недавнем интервью глава киевского режима заявил, что с 2022 года Украина потеряла около 55 тысяч кадровых и мобилизованных военных. Он также сообщил, что многие бойцы считаются пропавшими без вести.

5 февраля Владимир Зеленский заявил, что следующий раунд переговоров между делегациями России, США и Украины может состояться в Соединенных Штатах.

При этом политик отверг требование российской стороны о признании всего Донбасса за ней и добавил, что это якобы ничего ей не даст. Зеленский добавил, что главы других государств не подписывают за Киев важные документы.

