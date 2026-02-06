Эксперты посчитали, что белорусы посещают стоматолога 1,5 раза в год

Замглавврача Республиканского клинического стоматологического центра — Университетской клиники, замглавного внештатного стоматолога Минздрава Владимир Близнюк сказал, что что белорусы посещают стоматолога 1,5 раза в год. Его слова приводит БелТА.
«Ежегодно белорусы обращаются к врачам-стоматологам более 14 — 15 миллионов раз — это практически 1,5 посещения на каждого жителя страны», — отметил Близнюк.
Что касается, долей частного и государственного секторов, то на последний приходится более 12 миллионов посещений.
«Государственные организации здравоохранения обеспечивают наиболее массовую, доступную и качественную медицинскую помощь нашим гражданам. Для частного сектора характерно неравномерное развитие с концентрацией больше в столице, областных центрах и крупных городах», — сказал специалист.
