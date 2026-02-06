Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперты посчитали, что белорусы посещают стоматолога 1,5 раза в год

Белорусы посещают стоматолога 1,5 раза в год, и чаще в госклиниках.

Источник: Комсомольская правда

Замглавврача Республиканского клинического стоматологического центра — Университетской клиники, замглавного внештатного стоматолога Минздрава Владимир Близнюк сказал, что что белорусы посещают стоматолога 1,5 раза в год. Его слова приводит БелТА.

«Ежегодно белорусы обращаются к врачам-стоматологам более 14 — 15 миллионов раз — это практически 1,5 посещения на каждого жителя страны», — отметил Близнюк.

Что касается, долей частного и государственного секторов, то на последний приходится более 12 миллионов посещений.

«Государственные организации здравоохранения обеспечивают наиболее массовую, доступную и качественную медицинскую помощь нашим гражданам. Для частного сектора характерно неравномерное развитие с концентрацией больше в столице, областных центрах и крупных городах», — сказал специалист.

Ранее мы писали, что белорусский министр попросил главных бухгалтеров не молчать из-за несправедливости начальников.

Еще «Комсомолка» рассказывала, как около 230 летучих мышей проникли в кабинет русского языка в гимназии Солигорска.

Тем временем в Беларуси семиклассница пожаловалась в милицию на мать.

Также белорусский диетолог сказала, сколько яиц можно есть в неделю.