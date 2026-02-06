В Иркутской области построили более 18 тысяч квартир за год

В 2025 году в Иркутской области построили более 18 тысяч квартир общей площадью 1,9 млн квадратных метров. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе Иркутскстат, это на 21% больше, чем годом ранее.
Большую часть жилья — 1,6 млн квадратных метров — возвели сами жители на свои средства или с ипотекой. На долю строительных компаний пришлось 17,9% нового жилья. В последние годы все больше людей строят дома за пределами крупных городов. По темпам роста село опередило городскую местность. В 2025 году в сельской местности строительство выросло на 27%, а в городской — на 12%. На села пришлось 59% всего нового жилья.
— Особенно активно застраивают пригород Иркутска. Лидером по вводу жилья стал Иркутский округ, где построили дома общей площадью 992 тысячи квадратных метров — это 51% от всего объема в области. На втором месте — сам город Иркутск (355 тысяч квадратных метров), на третьем — Ангарский городской округ (89 тысяч квадратных метров), — говорится в сообщении Иркутскстата.
Пятая часть нового жилья появилась на территориях садоводств. В общую статистику также вошла площадь реконструированных домов — на нее пришлось 4%.
Всего за 2025 год в регионе выполнили строительных работ на сумму 294 миллиарда рублей. Сдали в эксплуатацию 12156 зданий, из них 275 — это промышленные, коммерческие, учебные и административные объекты.
