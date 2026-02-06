В Иркутской области построили более 18 тысяч квартир за год

Большую часть жилья — 1,6 млн квадратных метров — возвели сами жители на свои средства или с ипотекой. На долю строительных компаний пришлось 17,9% нового жилья. В последние годы все больше людей строят дома за пределами крупных городов. По темпам роста село опередило городскую местность. В 2025 году в сельской местности строительство выросло на 27%, а в городской — на 12%. На села пришлось 59% всего нового жилья.