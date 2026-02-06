Жители Ростовской области в феврале смогут увидеть парад планет

В последний месяц зимы, февраль, жителей Ростовской области ждет астрономическое зрелище — парад планет. Об этом в интервью «КП — Ростов-на-Дону» рассказал заведующий астрономической обсерваторией парка имени Максима Горького в Ростове-на-Дону Николай Демин.
Вечер 28 февраля над западным горизонтом выстроятся в дугу сразу шесть планет Солнечной системы: Юпитер, Уран, Сатурн, Нептун, Венера и Меркурий.
Как уточнил астроном, четыре планеты — Венера, Меркурий, Сатурн и Юпитер — будут хорошо видны невооруженным глазом. А вот для того, чтобы рассмотреть Уран и Нептун, наблюдателям потребуется оптика, например, бинокль или телескоп.
Николай Демин также отметил, что, хотя явление и выглядит эффектно, назвать его чрезвычайно редким нельзя. Планеты выстраиваются в различные интересные конфигурации на небе несколько раз в год.