Жители Ростовской области в феврале смогут увидеть парад планет

Как уточнил астроном, четыре планеты — Венера, Меркурий, Сатурн и Юпитер — будут хорошо видны невооруженным глазом. А вот для того, чтобы рассмотреть Уран и Нептун, наблюдателям потребуется оптика, например, бинокль или телескоп.