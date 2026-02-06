Ричмонд
ФБР заметило оранжевый силуэт рядом с камерой Эпштейна в ночь его смерти

Как отмечается в отчете, на видеозаписи от 9 августа 2019 года заметна вспышка оранжевого цвета и силуэт, который поднимается по лестнице на изолированный и запертый ярус тюрьмы, где содержался Эпштейн. По версии ФБР, этим силуэтом мог быть другой заключенный в стандартной тюремной робе.

На данную деталь в документах обратили внимание журналисты CBS News. По их данным, информация об «оранжевой фигуре» рядом с камерой Эпштейна ранее не озвучивалась официальными органами и не фигурировала в публичных отчетах.

В то же время в итоговом докладе генерального инспектора указывается, что около 22:39 по местному времени по лестнице поднимался неизвестный сотрудник службы безопасности, а спустя две минуты он вновь попал в поле зрения камеры видеонаблюдения, передает телеканал.

Минюст США опубликовал более 3,5 миллиона новых файлов по делу Эпштейна. В них упоминаются американский президент Дональд Трамп, глава РФ Владимир Путин и даже экс-лидер ЛДПР Владимир Жириновский. «Вечерняя Москва» разбиралась в содержимом новых рассекреченных файлов.

Биография Джеффри Эпштейна: от талантливого математика до преступника
Американский финансист и миллиардер Джеффри Эпштейн больше известен не достижениями в сфере бизнеса, а скандалами, уголовными делами и арестами. Он водил дружбу с представителями мировой элиты, был назван преступником и покончил жизнь самоубийством, находясь в тюрьме. В этом материале рассказываем самое главное о жизни богача-педофила.
