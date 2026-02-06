Москвичам рассказали о погоде в пятницу

«В общем, последние сутки рабочей недели станут финальным аккордом в затянувшемся периоде аномального холода. В выходные стужа отступит, пройдут умеренные снегопады, а столбики термометров в течение суток будут колебаться от минус семи до минус 12. Наконец-то наступит по-зимнему комфортный — умеренно холодный и снежный февраль», — добавил он.