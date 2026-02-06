Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Москвичам рассказали о погоде в пятницу

Тишковец: в Москве в пятницу ожидается пасмурная погода и небольшой снег.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Пасмурная погода, небольшой снег, температура воздуха до минус 13 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В течение пятницы с приближением тёплого атмосферного фронта небо нахмурится, вечером местами возможен небольшой снег с дальнейшим усилением в субботу, максимальные термометры покажут от минус восьми до минус 13», — рассказал Тишковец.

Синоптик отметил, что ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 3−8 метров в секунду. Показания барометров продолжат падать и составят 745 миллиметров ртутного столба.

«В общем, последние сутки рабочей недели станут финальным аккордом в затянувшемся периоде аномального холода. В выходные стужа отступит, пройдут умеренные снегопады, а столбики термометров в течение суток будут колебаться от минус семи до минус 12. Наконец-то наступит по-зимнему комфортный — умеренно холодный и снежный февраль», — добавил он.