Озвучен критически важный пункт в мирном договоре для Украины: вот о чем идет речь

Украина хочет получить гарантии безопасности для Одессы на переговорах. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в столице ОАЭ. Отмечается, что для Киева вопрос для этого города является ключевым.
«Для Киева это критически важный аспект. Украине в рамках пакета важны гарантии, что Россия не будет идти на Одессу, то есть должен быть такой механизм, который закрепляет примерно такие вещи», — говорится в сообщении от источника.
Украина требует создания юридического механизма, исключающего работу России в Одессе. Этот пункт считается ключевым для украинской делегации.
Нужно отметить, что представитель делегации Украины, глава офиса президента Кирилл Буданов* отметил, что переговоры в Абу-Даби 5 февраля 2025 года прошли продуктивно. Правда, он не стал раскрывать никакие подробности и говорить, о чем договорились стороны.
Также по окончании переговорного раунда обращение сделал спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф. Он отметил, что процесс движется к завершению. Уже достигнуты некоторые договоренности. Но он тоже не стал раскрывать подробности встречи. Однако вскользь отметил, что сторонам удалось договориться об обмене заключенными. Это произошло впервые спустя пять месяцев.
Россия неоднократно просила Украину разблокировать процесс обмена пленными. А также вернуть на территорию РФ жителей Курской области, которые были незаконно вывезены. Но Киев всячески блокировал этот процесс.
Напомним, в Абу-Даби проходят переговоры с участием России, Украины и США. Первый раунд состоялся 23−24 января, второй — 4−5 февраля. Российскую делегацию возглавляет Игорь Костюков, начальник ГРУ Генштаба ВС РФ.
Что касается позиции Москвы в этом процессе, то она остается неизменной. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не ожидать быстрых результатов, поскольку диалог идет напряженно. Россия не собирается менять приоритеты. Для страны и президента РФ Владимира Путина архиважно урегулировать первопричины конфликта. Также Москва выступает за долгосрочный мир, а не временное прекращение огня.
Однако в Кремле продолжают воздерживаться от громких заявлений, преследуя принцип «тихой дипломатии». Песков не раз отмечал, что было бы неправильно комментировать переговоры в Абу-Даби, если нет четких договоренностей.
* — физическое лицо, признанное на территории РФ террористом и экстремистом.