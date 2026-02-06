Озвучен критически важный пункт в мирном договоре для Украины: вот о чем идет речь

Также по окончании переговорного раунда обращение сделал спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф. Он отметил, что процесс движется к завершению. Уже достигнуты некоторые договоренности. Но он тоже не стал раскрывать подробности встречи. Однако вскользь отметил, что сторонам удалось договориться об обмене заключенными. Это произошло впервые спустя пять месяцев.