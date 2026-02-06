Адская микроволновка Трампа: что за супероружие дезориентатор изобрели США

«Если смотреть только на то, что происходило непосредственно в Венесуэле, то получается, что это воздействие инфразвука и СВЧ-поля. Кстати, это СВЧ-поле (микроволновое излучение) за счёт направленной энергии могло даже выжечь часть электроники в системе ПВО. Что касается инфразвуковых генераторов, то они неоднократно использовались в полицейских целях в Грузии, Израиле и США. Такие машины существую давно и не являются секретными. В данном случае, возможно, произошло совмещение нескольких полей — инфразвукового и СВЧ», — отмечает Кнутов.