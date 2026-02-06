Адская микроволновка Трампа: что за супероружие дезориентатор изобрели США

В конце января 2026 года мир облетела сенсационная новость: действующий президент США Дональд Трамп официально подтвердил существование и боевое применение сверхсекретного оружия под кодовым названием «Дезориентатор» (The Discombobulator). По словам американского лидера, именно этот комплекс сыграл решающую роль в успехе операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро, полностью обезвредив ПВО и войска. Военный эксперт Юрий Кнутов в эксклюзивном интервью для aif.ru дал техническое объяснение феномену и оценил, где «Дезориентатор» может быть использован в следующий раз.
Как работает «чудо-оружие»: инфразвук и микроволны против человека и техники.
Что же представляет собой это оружие, если судить по наблюдаемым эффектам? Юрий Кнутов предлагает разобрать его на компоненты, основываясь на свидетельствах из Венесуэлы. По мнению эксперта, в основе «Дезориентатора» лежит комбинированное воздействие.
«Если смотреть только на то, что происходило непосредственно в Венесуэле, то получается, что это воздействие инфразвука и СВЧ-поля. Кстати, это СВЧ-поле (микроволновое излучение) за счёт направленной энергии могло даже выжечь часть электроники в системе ПВО. Что касается инфразвуковых генераторов, то они неоднократно использовались в полицейских целях в Грузии, Израиле и США. Такие машины существую давно и не являются секретными. В данном случае, возможно, произошло совмещение нескольких полей — инфразвукового и СВЧ», — отмечает Кнутов.
Именно это сочетание, по мнению аналитика, и создаёт тот самый сокрушительный эффект. Направленная энергия не только выводит из строя технику, но и оказывает губительное влияние на живую силу. Очевидцы описывали последствия как мощную «звуковую волну», после которой у людей возникали ощущение «взрыва внутри головы», сильнейшие головные боли, носовые кровотечения и тошнота. Таким образом, «Дезориентатор» действует по принципу «два в одном»: он подавляет электронные системы обороны и деморализует, а также физически выводит из строя персонал.
Следующая цель — Куба? Где США могут применить оружие снова.
Получив такой эффективный инструмент, американское командование, безусловно, рассмотрит возможности для его повторного применения. На каком же театре военных действий может вновь прозвучать название The Discombobulator? Военный эксперт Юрий Кнутов считает наиболее вероятной целью Кубу.
«В принципе, американцы могут применить это средство в любых операциях. Нет сомнений, что спецназовцы готовы самостоятельно использовать его на территории Кубы. Что касается Ирана, то там они не станут готовить сухопутную операцию — страна слишком большая. Скорее, там проведут определенные диверсионные акции», — заявил эксперт aif.ru.
Это заявление указывает на то, что Пентагон рассматривает «Дезориентатор» прежде всего как инструмент для точечных, стратегически важных спецопераций на ограниченной территории, где можно добиться максимального эффекта от дезориентации и подавления систем противника. Близость Кубы к США, её размеры и исторический контекст делают остров гипотетическим полигоном для испытания секретных технологий в реальных боевых условиях.
Получит ли Киев «Дезориентатор»? Мнение эксперта о рисках для США.
Одним из ключевых вопросов, возникших после разглашения информации об оружии, стал потенциальный риск его передачи союзникам. В свете продолжающегося противостояния на Украине многие задались вопросом: может ли Вашингтон предоставить «Дезориентатор» Киеву для прорыва российской обороны? Юрий Кнутов дал сложный и неоднозначный прогноз.
«Самое печальное, если американцы решат передать это оружие Украине. Хотя, с другой стороны, это маловероятно: в США есть опасение об утечке информации или того, что это оружие может попасть в руки российских военных. Исходя из этих соображений, Трамп может побояться передавать его Киеву», — подытожил Кнутов.
Эра нелетального оружия? Почему заявление Трампа меняет правила игры.
Официальное признание Трампа вывело дискуссию о Directed Energy Weapons (DEW) — оружии направленной энергии — на принципиально новый уровень. Если раньше подобные разработки были уделом теорий заговора и фантастических фильмов, то теперь они стали частью официальной военной доктрины ведущей мировой державы. «Дезориентатор» демонстрирует тенденцию к созданию систем, которые не уничтожают инфраструктуру, но эффективно и быстро нейтрализуют волю и способность противника к сопротивлению.
Эффекты, описанные свидетелями — головная боль, тошнота, кровотечения — указывают на серьёзное поражение центральной нервной системы и сосудистого русла. Сможет ли такое оружие, формально не убивающее сразу, считаться приемлемым? Или последуют ещё более изощрённые виды воздействия на человека? Пока ответов нет, но ясно одно: гонка вооружений вышла на новый, невидимый и тихий уровень, где главным полем боя становится человеческое сознание и электронные цепи. И следующее применение «Дезориентатора», о котором предупреждает Юрий Кнутов, может оказаться ещё ближе, чем кажется.