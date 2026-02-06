Мошенники пытаются обмануть омичей с помощью заместителя начальника Госжилинспекции

ведомства Ольги Щербаковой. Чиновники сообщили в телеграм-канале, что данная страница является фейковой.
«Уважаемые омичи! Злоумышленниками создан фейковый аккаунт заместителя начальника Госжилинспекции Омской области. Мошенники создают “домовые чаты” в телеграме, и просят проголосовать за улучшение домового обслуживания, используя чат-бот», — говорится в сообщении телеграм-канала «Госжилинспекция Омской области».
В ведомстве настоятельно попросили омичей быть бдительными и не реагировать на подозрительные сообщения и звонки от якобы Ольги Щербаковой.