Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мошенники пытаются обмануть омичей с помощью заместителя начальника Госжилинспекции

В ведомстве предупредили, что злоумышленниками создан фейковый аккаунт Ольги Щербаковой, и попросили игнорировать все сообщения от этой женщины.

Источник: Комсомольская правда

ведомства Ольги Щербаковой. Чиновники сообщили в телеграм-канале, что данная страница является фейковой.

«Уважаемые омичи! Злоумышленниками создан фейковый аккаунт заместителя начальника Госжилинспекции Омской области. Мошенники создают “домовые чаты” в телеграме, и просят проголосовать за улучшение домового обслуживания, используя чат-бот», — говорится в сообщении телеграм-канала «Госжилинспекция Омской области».

В ведомстве настоятельно попросили омичей быть бдительными и не реагировать на подозрительные сообщения и звонки от якобы Ольги Щербаковой.