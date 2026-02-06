Румынская ученая Тарницэ обсуждала с Эпштейном переводы для девушек

Известная в Румынии женщина-ученый Корина Тарницэ обсуждала со скандально известным финансистом Джеффри Эпштейном крупные денежные переводы для неких девушек. Об этом свидетельствуют материалы из так называемых «файлов Эпштейна», опубликованных на сайте Министерства юстиции США.
В одном из документов содержится переписка от апреля 2009 года, в которой обсуждается банковский перевод на сумму 10 тысяч долларов США. В сообщениях Тарницэ направляет Эпштейну банковские реквизиты девушки из города Яссы, которая должна получить указанную сумму.
В той же цепочке сообщений Тарницэ интересуется, кому следует передать информацию о банковском переводе. В ответ Эпштейн сообщает, что этим должен заняться его сотрудник Рич из офиса, и просит уведомить его в случае возникновения каких-либо проблем.
Согласно опубликованным материалам, имя Тарницэ упоминается в «файлах Эпштейна» более 500 раз. В частности, в письме от 2 февраля 2010 года она выражает благодарность Эпштейну за проведенное время, общение и советы, которые, по ее словам, она высоко ценила.
Появление имени Тарницэ в опубликованных документах вызвало широкий резонанс в Румынии. В частности, румынская журналистка и общественный деятель Иосефина Паскал заявила в видеообращении, что Тарницэ посещала конференцию ученых на острове Эпштейна, где финансист проявлял интерес к вопросам генетики.
Сама Тарницэ подтвердила университетскому изданию Принстона, что поддерживала контакты с Эпштейном в академической среде в период с 2008 по 2012 год. По ее словам, обсуждавшиеся денежные переводы предназначались для поддержки талантливых студентов из Румынии. При этом она подчеркнула, что не была свидетелем какого-либо неподобающего поведения со стороны финансиста и не знала о его преступной деятельности.