Олимпийский огонь торжественно встретили в центре Милана

В Милане состоялась церемония встречи олимпийского огня. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.
Эстафета прошла по центральным улицам города и завершилась на Пьяцца-дель-Дуомо. На главной площади Милана собрались несколько сотен человек. Олимпийский факел на возвышение внесла прима-балерина театра «Ла Скала» Николетта Манни. Она зажгла огонь в специально установленной чаше перед собором.
Перед церемонией зажжения на площади прошел небольшой концерт. Мероприятие стало одним из ключевых событий в преддверии Игр.
Церемония открытия Олимпиады запланирована на 6 февраля и пройдет на стадионе «Сан-Сиро».
