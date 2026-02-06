Олимпийский огонь торжественно встретили в центре Милана

Эстафета прошла по центральным улицам города и завершилась на Пьяцца-дель-Дуомо. На главной площади Милана собрались несколько сотен человек. Олимпийский факел на возвышение внесла прима-балерина театра «Ла Скала» Николетта Манни. Она зажгла огонь в специально установленной чаше перед собором.