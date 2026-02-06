«Зимниада» пройдет в Иркутской области в феврале и марте

Календарь «Зимниады» 7 февраля откроют «Свирские гонки» — соревнования по скоростному бегу на коньках по Ангаре. Они также станут завершением гастрономического фестиваля «Свирский пельмень», сообщает пресс-служба Губернатора и Правительства Иркутской области.
В феврале также состоится экстремальная гонка «Ледовый шторм», которая соединит единым маршрутом Листвянку и Сахюрту, и даст возможность самым смелым преодолеть 210 километров на коньках и велосипедах по льду Байкала.
С 21 февраля по 9 марта в Листвянке пройдет ежегодный фестиваль ледовой скульптуры «Живи на Байкале». В прошлом году его посетило более 115 тысяч человек. Этнографический музей «Тальцы»
Для конькобежцев с 27 февраля по 1 марта в Базарной бухте состоится международный марафон на коньках.
В первое воскресенье весны в Слюдянке в шестой раз пройдет фестиваль «Ледяная сказка Байкала», который будет посвящен Году единства народов России. На площадке фестиваля можно будет встретить не только Деда Мороза, но и гостей из других регионов: костромскую Снегурочку, Ямал Ири из Салехарда, Чыс Хаана из Якутии, Саган Убгэна из Бурятии и еще много других сказочных персонажей.
Завершат цикл «Зимниады» в марте Открытый кубок Байкала по ледовому гольфу в поселке Большое Голоустное (7−8 марта), ХI Областной Зимний фестиваль скандинавской ходьбы «Ольхонский нордик» в Базарной бухте (13−14 марта).
Как отметили в агентстве по туризму Иркутской области, «Зимниада» является значимым мероприятием в рамках реализации нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
«Зимниада» — это то событие, которое ждут не только в Иркутской области, но и в других регионах и странах. Приглашаем всех присоединиться к мероприятиям фестиваля и прочувствовать на себе красоту зимы в Приангарье", — отметила руководитель агентства по туризму Евгения Николаева.
6+