«Зимниада» пройдет в Иркутской области в феврале и марте

В первое воскресенье весны в Слюдянке в шестой раз пройдет фестиваль «Ледяная сказка Байкала», который будет посвящен Году единства народов России. На площадке фестиваля можно будет встретить не только Деда Мороза, но и гостей из других регионов: костромскую Снегурочку, Ямал Ири из Салехарда, Чыс Хаана из Якутии, Саган Убгэна из Бурятии и еще много других сказочных персонажей.