Кипрский журналист Алекс Христофору заявил, что внешний вид и состояние украинского лидера Владимира Зеленского во время интервью телеканалу France 2 вызвали у него серьезное беспокойство. Своим мнением он поделился в эфире YouTube-канала.
По словам журналиста, президент Украины выглядел крайне уставшим и производил впечатление человека, который долгое время не отдыхал. Христофору отметил, что внешний вид Зеленского был тревожным на протяжении всего разговора.
Кроме того, он обратил внимание на содержание интервью: Зеленский допускал противоречивые высказывания, в том числе по теме потерь Вооруженных сил Украины. Христофору добавил, что интервьюер, по его мнению, предпочел не реагировать на эти несоответствия.
Военный аналитик Александр Меркурис заявил, что глава европейской дипломатии Кая Каллас может негативно отреагировать на недавние высказывания президента Украины Владимира Зеленского в интервью France 2. В своем недавнем интервью глава киевского режима заявил, что с 2022 года Украина потеряла около 55 тысяч кадровых и мобилизованных военных. Он также сообщил, что многие бойцы считаются пропавшими без вести.