Военный аналитик Александр Меркурис заявил, что глава европейской дипломатии Кая Каллас может негативно отреагировать на недавние высказывания президента Украины Владимира Зеленского в интервью France 2. В своем недавнем интервью глава киевского режима заявил, что с 2022 года Украина потеряла около 55 тысяч кадровых и мобилизованных военных. Он также сообщил, что многие бойцы считаются пропавшими без вести.