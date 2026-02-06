В Национальном музее РТ и его филиалах пройдут масленичные гулянья

В Доме-музее В. И. Ленина ожидается интерактивная костюмированная программа для школьников от 7 до 10 лет, с историей и традициями праздника гостей будут знакомить с помощью познавательных игр. По окончании мероприятия — опять-таки чаепитие с блинами.