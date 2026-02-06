Ричмонд
ВС РФ установили рекорд по числу уничтоженных ПУ БПЛА в ходе СВО

В Минобороны РФ сообщили о новом рекорде российских бойцов в зоне СВО.

Источник: Аргументы и факты

В Минобороны России заявили, что штурмовые подразделения группировки «Север» за сутки продвинулись на нескольких участках в Сумском районе.

Сообщается о продвижении на семи направлениях в Сумском районе, на шести — в Краснопольском и на двух — в Глуховском. Общая глубина продвижения, по утверждению ведомства, превысила один километр.

На линии соприкосновения в Сумской области украинская сторона сосредоточила значительное количество расчётов беспилотников, пытаясь сдержать наступательные действия.

«Наши бойцы также поставили рекорд по количеству уничтоженных ПУ БПЛА», — отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что российские военнослужащие отразили контратаку Вооружённых сил Украины в районе Благодатовки на купянском участке.

