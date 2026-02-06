Белорусский врач-диетолог назвала тяжелые побочки от модных препаратов, на которых худеют звезды

Серьезные побочные реакции на модные уколы, на которых в последнее время худеют звезды, в эфире телеканала «Беларусь 1» назвала врач-диетолог Светлана Кашицкая.
По ее словам, препараты, о которых идет речь, полностью блокируют центр аппетита. За счет этого человек, который ел много, просто не хочет пищи.
«Вот он съел салат и больше он съесть не может. Будет ли он снижать вес? Безусловно. Это работает», — подчеркнула Светлана Кашицкая.
Вместе с тем диетолог отметила, что она боится неосознанного потока людей, у которых нет заболеваний. Дело в том, что описанные препараты назначают при сахарном диабете второго типа, ожирении, гипертонии, повышенном холестерине, проблемах с сердечно-сосудистой системой.
«От них (препаратов. — Ред) много побочек. Это тошнота, головокружение, рвота, диарея, резкие боли в животе. Далее — развитие панкреатитов, холециститов, риск развития рака щитовидной железы, это полная потеря зрения (потому что развивается ретинопатия), это полное облысение и потеря волос. Огромный риск», — предупредила Светлана Кашицкая.
Кроме того, врач заметила, что, по последним исследованиям, через год-два после применения этих препаратов, у 80% людей вес возвращается. Все дело в том, что не устранена причина лишнего веса. Человек возвращается к своим пищевым привычкам и опять нападает на холодильник.
«Я, врач-диетолог, считаю, что назначать эти препараты можно только по серьезным показаниям, когда это необходимо, чтобы спасать человеку здоровье. Эти препараты — эта самая последняя крайняя мера. Сначала изменить питание, добавить физическую активность», — отметила Светлана Кашицкая.
