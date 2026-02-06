Туалеты и качели: какое благоустройство ждет популярную зону ДВФУ в 2026 году

Популярное место отдыха жителей Владивостока на острове Русский, ландшафтно-парковая зона ДВФУ, будет полностью благоустроена в этом году в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Окончательный проект преобразований создадут с учетом мнения горожан и студентов университета, сообщила пресс-служба администрации города.
«Мы обязательно учтем пожелания горожан и рассмотрим возможность организации проката, так как видим высокий интерес к активному отдыху», — приводит пресс-служба слова начальника управления городской среды Анны Джура.
В библиотеке «БУК» на встрече 5 февраля авторы проекта представили предварительную концепцию, основанную на результатах онлайн-опросов. Жители, часто посещающие набережную для спокойного отдыха у моря, смогут в обновленном парке читать книги, общаться и наслаждаться видами на бухту Аякс и Русский мост.
Особенно активные горожане высказались за создание пунктов проката велосипедов, самокатов и роликов. Также прозвучали предложения установить скамейки с навесами для защиты от солнца.
Проектировщики рассказали, что в планах установка современных туалетов, сцены для мероприятий, качелей и дополнительное озеленение. Работы будут вестись поэтапно, чтобы детально проработать каждую зону.
Новую дорогу построят на Русском острове во Владивостоке к 2027 году.
Сейчас проект на стадии проектирования.
Напомним, что на Русском острове к концу 2027 года построят новую дорогу, которая соединит Университетский проспект и район бухты Новик. Подрядчик уже определен, идет этап проектирования и согласования маршрута будущей трассы.