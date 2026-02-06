Вывоз снега с улиц Иркутска ведется круглосуточно

По поручению мэра Руслана Болотова во всех районах Иркутска проводится комплексная уборка улиц: очищают проезжую часть, тротуары, дорожные лотки, заездные карманы, остановки общественного транспорта.
Ночью снегоуборочная техника работала на участках Дальневосточной, Александра Невского, Фридриха Энгельса, Красных Мадьяр, Карла Маркса, Лермонтова, Мелентьева, Новаторов, в Юбилейном. Грейдер задействовали на Гончарова, Костычева и Геологов.
Сейчас работы по вывозу снега выполняют на Советской, Шевцова, Волжской, Вампилова, Норильской, на бульварах Гагарина и Рябикова, сообщает пресс-служба администрации города.
«На объездной микрорайона Ново-Ленино очищаем барьерные ограждения от снега. Вручную и с помощью техники приводим в нормативное состояние пешеходные зоны по всему городу», — рассказал руководитель МУП «Иркутскавтодор» Василий Ефремов.
На мостовых сооружениях также организована ежедневная уборка. Прошедшей ночью вывозили снег с Иннокентьевского моста и путепровода на Сурнова. С помощью автовышки почистили крышу наземного перехода на Боткина.