В уфимском Сипайлово временно отключили воду в 16 домах и двух детсадах

Из-за ремонтных работ на водопроводе в Уфе без воды остались жители целого микрорайона.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе на время прекращена подача воды в часть жилых домов и детских садов. Это произошло в Октябрьском районе, в микрорайоне Сипайлово.

Как сообщили в управлении гражданской защиты города, без холодного и горячего водоснабжения остались жильцы 16 многоквартирных домов на улицах Баязита Бикбая, Маршала Жукова и Юрия Гагарина. Также вода отключена в двух детских садах — № 301 на улице Бикбая и № 122 на улице Жукова.

Ремонт на сетях ведет ГУП РБ «Уфаводоканал». Ситуация находится под контролем служб. За дополнительной информацией можно обратиться по телефону 284−15−30.