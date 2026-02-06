В уфимском Сипайлово временно отключили воду в 16 домах и двух детсадах

Как сообщили в управлении гражданской защиты города, без холодного и горячего водоснабжения остались жильцы 16 многоквартирных домов на улицах Баязита Бикбая, Маршала Жукова и Юрия Гагарина. Также вода отключена в двух детских садах — № 301 на улице Бикбая и № 122 на улице Жукова.