Юниоры-водники из Беларуси допущены к международным соревнованиям

Мировая и Европейская федерации водных видов спорта допустили белорусских спортсменов к юниорским и молодежным соревнованиям. Они смогут участвовать в индивидуальных и командных дисциплинах под национальным флагом, сообщает БелТА со ссылкой на пресс-службу организаций. Ограничения сняты и с российских юниоров.