Юниоры-водники из Беларуси допущены к международным соревнованиям

Мировая и Европейская федерации водных видов спорта допустили белорусских спортсменов к юниорским и молодежным соревнованиям. Они смогут участвовать в индивидуальных и командных дисциплинах под национальным флагом, сообщает БелТА со ссылкой на пресс-службу организаций. Ограничения сняты и с российских юниоров.
Белорусские спортсмены смогут принять участие в соревнованиях в возрастных категориях до 16, 18 и 20 лет без ограничений. Взрослые атлеты продолжат выступления на мировой арене в нейтральном статусе.
Кстати, в Италии открывается Олимпиада, на которой выступят семь белорусок: «Самая титулованная в команде — Анна Гуськова».
А вот что известно о семи белорусских спортсменках, которые выступят на Олимпиаде-2026 в Италии.
Мы писали, что белорусские санатории определили, как изменят цены для белорусов и россиян: «Принято решение».