Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Грузовикам запретят движение по красноярскому мосту «777» почти на пять месяцев

В Красноярске с 10 февраля по 1 июля будет запрещено движение грузового транспорта по Коркинскому мосту («777»).

Источник: Freepik

Как сообщили в управлении дорог, инфраструктуры и благоустройства города, движение грузовых автомобилей массой свыше 3,5 тонн будет закрыто на всем протяжении моста. Ограничение будет действовать на участке от проспекта Металлургов, 1з до Одесской, 7а.

Ограничение связано с плановыми работами по обследованию инженерного состояния сооружения, которые продлятся почти четыре месяца.

На въездах установят соответствующие дорожные знаки. Режим ограничения вступит в силу в понедельник, 10 февраля, в 06:00.