Грузовикам запретят движение по красноярскому мосту «777» почти на пять месяцев

Как сообщили в управлении дорог, инфраструктуры и благоустройства города, движение грузовых автомобилей массой свыше 3,5 тонн будет закрыто на всем протяжении моста. Ограничение будет действовать на участке от проспекта Металлургов, 1з до Одесской, 7а.
Ограничение связано с плановыми работами по обследованию инженерного состояния сооружения, которые продлятся почти четыре месяца.
На въездах установят соответствующие дорожные знаки. Режим ограничения вступит в силу в понедельник, 10 февраля, в 06:00.