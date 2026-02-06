Грузовикам запретят движение по красноярскому мосту «777» почти на пять месяцев

Как сообщили в управлении дорог, инфраструктуры и благоустройства города, движение грузовых автомобилей массой свыше 3,5 тонн будет закрыто на всем протяжении моста. Ограничение будет действовать на участке от проспекта Металлургов, 1з до Одесской, 7а.