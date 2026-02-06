Ричмонд
Опасный маршрут: карта аварийности показала, где в Приморье чаще всего гибнут на дорогах

ВЛАДИВОСТОК, 6 февраля, ФедералПресс. ГИБДД Приморского края опубликовала карту самых аварийных участков дорог за прошлый год. Во Владивостоке таких мест, где ДТП случаются постоянно, по-прежнему около двух десятков, но их география серьезно изменилась.

Источник: Соцсети

Что такое карта аварийности.

Важно понимать, что именно считается «очагом аварийности». Это отрезок дороги или перекресток, где за год произошло не менее трёх аварий одного типа или пяти разных типов с пострадавшими. Например, три наезда на пешеходов на одном переходе или пять столкновений машин на коротком участке. Длина такого участка в городе не превышает 200 метров, а на трассах — километра. Поэтому 93 точки на карте Владивостока — это именно концентрации ДТП, а не все происшествия с травмами.

Эта информация уже является прямым планом действий для властей. На основе карты чиновники обязаны устранить каждую отмеченную точку: установить светофоры или «лежачих полицейских», снизить скорость, а в некоторых случаях — полностью перестроить проблемный участок дороги.

Общая картина.

За 2025 год на карте аварийности Приморья отмечено 53 опасных участка, пишет NewsVl. Большинство из них (41 точка) находятся на городских улицах: больше всего во Владивостоке (24), затем в Уссурийске (10) и Находке (5). Ещё 12 очагов расположены на региональных и федеральных трассах. Для сравнения, годом ранее таких точек было 59.

Карта показывает и важные изменения: по статистике, стали безопаснее улица Светланская, дорога через Чуркин и кольцо Третьей Рабочей. Однако новые проблемы возникли на проспекте 100-летия Владивостока, в районе Снеговой Пади, на пешеходных переходах Первомайского района и на Русском острове.

Положительная динамика.

Карта показывает, где ситуация улучшилась. В список не попали несколько прежних точек на Маковского у Седанкинской развязки, на Русской между путепроводом и автовокзалом и даже аварийное кольцо Третьей Рабочей. На последнем, вероятно, сказалось снижение скорости до 40 км/ч, введенное в конце года.

Самые заметные изменения произошли на Светланской, где после ограничения скорости до 40 км/ч исчезли четыре очага аварийности. Возможно, свою роль сыграл и новый светофор у ГУМа. Однако на самой Светланской осталась одна опасная точка — в районе сквера Невельского, где в апреле произошло смертельное ДТП. Также появился новый очаг на перекрестке с улицей Лазо.

Положительная динамика наблюдается и на других улицах: Суханова, Борисенко, Адмирала Юмашева, Фастовской и Калинина. На последней даже отпала необходимость в запланированном, но так и не построенном виадуке.

Новые очаги.

На смену ликвидированным очагам пришли новые. Серьезная концентрация ДТП образовалась на туристическом маршруте города — у «Фирсова», «Столетия», стадиона «Строитель» и «Молодежной». Интересно, что именно здесь осенью временно работала автобусная полоса. Опасными также признаны участок Океанского проспекта у мэрии, въезд в туннель на Гоголя, где трижды сбивали пешеходов, и аварийное кольцо Инструментального завода.

Новые точки, связанные с наездами на людей, появились на Карбышева, у остановок «Диомид» и «Чайка» на Калинина, у «Фрегата» и на перекрёстке Героев Хасана. Опасным стал участок на Вилкова у железнодорожного моста.

Особое внимание привлекают новые очаги в Снеговой Пади, где после капитального ремонта улицы Адмирала Горшкова произошло массовое ДТП с самосвалом. Появилась проблема и на повороте с Выселковой на Снеговую Падь, который давно ждет реконструкции. Впервые в список попал и Русский остров — несколько аварий случилось на Университетском проспекте у ДВФУ. При этом на объездной трассе очагов аварийности по-прежнему нет.