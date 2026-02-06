Опасный маршрут: карта аварийности показала, где в Приморье чаще всего гибнут на дорогах

Важно понимать, что именно считается «очагом аварийности». Это отрезок дороги или перекресток, где за год произошло не менее трёх аварий одного типа или пяти разных типов с пострадавшими. Например, три наезда на пешеходов на одном переходе или пять столкновений машин на коротком участке. Длина такого участка в городе не превышает 200 метров, а на трассах — километра. Поэтому 93 точки на карте Владивостока — это именно концентрации ДТП, а не все происшествия с травмами.