Запас крови в Омской области на конец 2025 года составил 21 тысячу литров

«По итогам 2025 года служба крови Омской области заготовила более 21 тысячи литров донорской крови. В том числе благодаря регулярным волонтерским акциям, в которых с удовольствием принимают участие жители региона. Пятая часть из 17 тысяч человек, сдававших в прошлом году кровь, стали донорами впервые. Всего в регионе проживает 10318 человек, награжденных нагрудным знаком “Почетный донор России” и “Почетный донор СССР”, — сообщил глава омского минздрава в своем телеграм-канале.