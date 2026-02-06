Запас крови в Омской области на конец 2025 года составил 21 тысячу литров

В прошлом году более 17 тысяч омичей сдали кровь для медицинских целей. По итогу, запас крови в регионе составляет 21 тысячу литров — сообщил министр здравоохранения Омской области Маркелов.
«По итогам 2025 года служба крови Омской области заготовила более 21 тысячи литров донорской крови. В том числе благодаря регулярным волонтерским акциям, в которых с удовольствием принимают участие жители региона. Пятая часть из 17 тысяч человек, сдававших в прошлом году кровь, стали донорами впервые. Всего в регионе проживает 10318 человек, награжденных нагрудным знаком “Почетный донор России” и “Почетный донор СССР”, — сообщил глава омского минздрава в своем телеграм-канале.
Также министр Маркелов отметил, что бригады службы крови регулярно выезжают на здравпункты предприятий, в учреждения, учебные заведения области. В течение года они совершила более 200 выездов, чтобы взять кровь у почти 10 тысяч доноров. Благодаря этой планомерной работе, в регионе в 100% случаев нуждающиеся пациенты учреждений здравоохранения обеспечены донорской кровью и ее компонентами.