Музыкальные театры Иркутска и Кемерово проведут обменные гастроли этим летом

Всероссийский гастрольно-концертный план реализуется на всей территории России и включает две масштабные федеральные программы — «Большие гастроли» и «Мы — Россия» и расширяет рамки взаимодействия творческих коллективов страны. В этом году его участниками стали 238 театров и 62 национальных коллектива, сообщает пресс-служба Губернатора и Правительства Иркутской области.