Музыкальные театры Иркутска и Кемерово проведут обменные гастроли этим летом

Театры представят по пять спектаклей. Выступления пройдут одновременно с 3 по 7 июня в рамках федеральной программы «Большие гастроли», организованной «Росконцертом» по Всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры Российской Федерации.
На сцене Музыкального театра Кузбасса артисты Иркутска планируют представить музыкальную драму «Летят Журавли», рок-оперу «Антигона», семейный джаз-мюзикл «Мэри Поппинс, до свидания!», пластический спектакль «Кармен» и оперетту «Летучая мышь». Музыкальный театр Кузбасса привезет для зрителей Иркутска мюзиклы «Ромео и Джульетта», «Призрак замка Кентервиль», «Дубровский», «РОК», «История Герды».
«Федеральная и областная поддержка позволяет творческим коллективам ежегодно участвовать в гастрольных проектах. В этом году от нашего региона в программу вошли Драматический театр Братска, Братский театр кукол “Тирлямы”, Иркутский музыкальный театр. Гастроли способствуют повышению интереса к театральному искусству, стимулируют творческий рост артистов и укрепляют культурные связи между регионами», — отметила министр культуры Иркутской области Олеся Полунина.
Всероссийский гастрольно-концертный план реализуется на всей территории России и включает две масштабные федеральные программы — «Большие гастроли» и «Мы — Россия» и расширяет рамки взаимодействия творческих коллективов страны. В этом году его участниками стали 238 театров и 62 национальных коллектива, сообщает пресс-служба Губернатора и Правительства Иркутской области.