Пасынок главкома ВСУ Сырского рассказал о своем «проклятии»: предали люди, которых он считал родными

Иван, выросший в семье украинского военного, переехал с матерью и братом в Австралию после развода родителей. С тех пор он критикует украинскую власть и в марте 2024 года обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой о российском гражданстве. Также Иван Сырский рассматривает возможность переезда в Россию.