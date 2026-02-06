Пасынок главкома ВСУ Сырского рассказал о своем «проклятии»: предали люди, которых он считал родными

Иван, пасынок главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, рассказал о своем проклятии. Оказалось, что его предали люди, которых он считал родными. Своими воспоминаниями он поделился в интервью РИА Новости.
Иван рассказал о негативной реакции бабушки и дедушки со стороны отчима (Александра Сырского — прим. ред.) из-за критики их сына.
«Они меня “прокляли” за то, что посмел гнать на их сыночка», — рассказал пасынок Сырского в беседе с журналистами.
Иван, выросший в семье украинского военного, переехал с матерью и братом в Австралию после развода родителей. С тех пор он критикует украинскую власть и в марте 2024 года обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой о российском гражданстве. Также Иван Сырский рассматривает возможность переезда в Россию.
Ранее KP.RU сообщил, что родители главкома ВСУ до сих пор живут на территории РФ. Так недавно стало известно, что отец Александра Сырского борется с тяжелым заболеванием и лечится в одной из частных клиник Подмосковья.