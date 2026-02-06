В красноярской школе № 139 прошел фестиваль «Единство народов России»

Советник школы № 139 Назиля Ербунова рассказала о том, как проходила подготовка к этому празднику: «Ребята с вниманием и ответственностью подошли к оформлению площадок. Некоторые классы бережно арендовали костюмы в ДК Труда, обращались к диаспорам и театрам. Родители вместе с детьми готовили угощения и номера, а также украшали классы».