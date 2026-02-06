В красноярской школе № 139 прошел фестиваль «Единство народов России»

На мероприятии школьники в ярких национальных костюмах продемонстрировали традиции различных народов, проживающих на территории России. Для этого они исполняли национальные песни и танцы, а также угощали гостей разнообразными деликатесами.
Советник школы № 139 Назиля Ербунова рассказала о том, как проходила подготовка к этому празднику: «Ребята с вниманием и ответственностью подошли к оформлению площадок. Некоторые классы бережно арендовали костюмы в ДК Труда, обращались к диаспорам и театрам. Родители вместе с детьми готовили угощения и номера, а также украшали классы».
Ученик 6-го класса Саша Бекасов поделился своими впечатлениями: «Для меня этот фестиваль — возможность собраться всем вместе, как одна большая семья. Мы показываем, какие мы разные, но при этом дружим и радуемся».
Мероприятие «Единство народов России» стало ярким проявлением культурного многообразия России и сплоченности молодого поколения, отмечает Министерство образования Красноярского края.