«Я буду помнить тебя, сынок!»: боец Максим Денисов из Иркутска героически погиб в зоне СВО

— Я вцепилась в него с объятиями и не хотела отпускать. Конечно, он даже не думал прятаться. Говорил, что является примером для наших мальчиков. В качестве оберега положила ему с собой металлический жетон с гравировкой «отец двоих сыновей» и иконку. Муж всегда носил их с собой, — рассказывала Наталья.