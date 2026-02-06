«Я буду помнить тебя, сынок!»: боец Максим Денисов из Иркутска героически погиб в зоне СВО

6 февраля 2026 исполнилось три года со дня смерти бойца СВО из Иркутска Максима Денисова. Герой, отец двоих сыновей дважды отправлялся «за ленточку», несмотря на все запреты врачей — у него был порок сердца. Родным о своем решении он не сказал.
По образованию Максим Денисов строитель, 12 лет работал водителем-экспедитором. В зоне спецоперации его определили в воздушно-десантные войска.
— Нас поступок Максима не удивил. В этом был весь он, — рассказывала ранее мама погибшего Татьяна Михайлова. — Сорваться в 3 часа ночи, чтобы прийти кому-то на помощь для сына было обыденностью. В 2015 году в числе добровольцев он тушил лесные пожары на Байкале, так как очень любил свою малую родину и здешнюю природу.
Дети все еще ждут, когда папа вернется домой. Фото: личный архив Татьяны Денисовой.
На одном из заданий он получил контузию. Вместо реабилитации в Санкт-Петербурге решил сделать сюрприз родным и прилететь в Иркутск. Перед второй поездкой «за ленточку» супругу военнослужащего мучило плохое предчувствие.
— Я вцепилась в него с объятиями и не хотела отпускать. Конечно, он даже не думал прятаться. Говорил, что является примером для наших мальчиков. В качестве оберега положила ему с собой металлический жетон с гравировкой «отец двоих сыновей» и иконку. Муж всегда носил их с собой, — рассказывала Наталья.
На связь боец вышел последний раз 4 февраля. Спустя неделю позвонили из военкомата и сообщили печальные вести — жизнь Максима Денисова оборвалась, погиб при обстреле под Луганском.
— Дети до сих пор ждут его дома. Хочется, чтобы память о нем не угасала долгие годы. Он погиб, чтобы мы жили. Я буду помнить тебя, сынок! Красивым, умным, добрым, щедрым. Горжусь тобой, мои душа и сердце навеки с тобой, — говорит Татьяна Михайлова.
