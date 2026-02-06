Глава Новочеркасска признал провал в уборке снега

Он пояснил, что, возглавив администрацию два месяца назад, унаследовал систему, которая «не была налажена». По его словам, отсутствовала скоординированная логистика, не были отработаны приоритетные маршруты. Муниципальная организация, ответственная за уборку, объективно не располагает необходимыми ресурсами для полноценной работы в условиях нынешней зимы.