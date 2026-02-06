Глава Новочеркасска признал провал в уборке снега

Глава города Новочеркасска Ростовской области Павел Исаков публично признал срыв зимней уборки города в этом году. Соответствующее заявление он сделал в своем Telegram-канале.
— К сожалению, зимняя уборка города в этом году провалена, — написал мэр.
Он пояснил, что, возглавив администрацию два месяца назад, унаследовал систему, которая «не была налажена». По его словам, отсутствовала скоординированная логистика, не были отработаны приоритетные маршруты. Муниципальная организация, ответственная за уборку, объективно не располагает необходимыми ресурсами для полноценной работы в условиях нынешней зимы.
Глава города принес извинения жителям, чьи дворы и улицы остались неочищенными.
— Я лично воспринимаю это как свою ответственность, — написал чиновник, добавив, что уже дал ряд поручений для немедленного исправления ситуации.
На данный момент, по информации мэра, на улицах работает восемь единиц техники. К уборке подключились предприятия и военнослужащие, предоставившие дополнительно шесть единиц техники. В ручной уборке задействованы 50 человек.
