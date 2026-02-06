Ричмонд
Церемония встречи олимпийского огня прошла в Милане

Церемония встречи олимпийского огня в четверг, 5 февраля, прошла в Милане. Маршрут проходил по центральным улицам города и завершился на Пьяцца-дель-Дуомо.

— Прима-балерина театра «Ла Скала» Николетта Манни внесла факел на возвышение и зажгла огонь в специальном месте на площади перед собором, — передает ТАСС.

До этого здесь состоялся небольшой концерт.

В этот же день в BBC заявили, что четыре спортсмена из России, которых допустили до Олимпийских игр 2026 года, якобы нарушили принципы нейтральности. Среди примеров, о которых сообщили журналисты, — лайки под постами, которые поддерживают СВО.

Также стало известно, что соревнования по керлингу среди смешанных пар на Олимпиаде в Италии были временно остановлены из-за проблем с освещением.

XXV зимние Олимпийские игры 2026 года состоятся в Италии. Основная программа Игр запланирована с 6 по 22 февраля. Все ключевые детали о зимних Олимпийских играх — в материале «Вечерней Москвы».