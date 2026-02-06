CBS: у камеры Эпштейна в день его смерти был замечен «оранжевый силуэт»

Министерство юстиции США опубликовало видеозапись с камеры наблюдения, сделанную в день смерти американского финансиста Джеффри Эпштейна, который находился под стражей после обвинений в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.
На кадрах зафиксирована фигура в оранжевой одежде, ранее не упоминавшаяся в официальных отчетах следственных органов.
Как сообщает телеканал CBS, среди обнародованных материалов содержится служебная запись сотрудников ФБР, в которой указано, что к тюремной камере, где содержался Эпштейн, приблизилось неизвестное лицо в оранжевой одежде.
Согласно документам, фигура появилась в поле зрения камеры видеонаблюдения в 22:39, после чего проследовала по лестнице на ярус, где располагалась камера Эпштейна.
Сотрудники ФБР в своих материалах предположили, что зафиксированное на записи лицо могло быть другим заключенным, находившимся в тюремной робе.
Эпштейн был задержан в США летом 2019 года. Ему предъявили обвинения в торговле девушками и организации мероприятий с участием несовершеннолетних. В августе того же года 66-летний финансист покончил с собой в тюрьме, не дождавшись судебного разбирательства.