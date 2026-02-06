Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

CBS: у камеры Эпштейна в день его смерти был замечен «оранжевый силуэт»

Министерство юстиции США обнародовало запись с камеры наблюдения, сделанную в день смерти Джеффри Эпштейна. На видео зафиксирована фигура в оранжевой одежде, ранее не упоминавшаяся в отчетах.

Источник: Аргументы и факты

Министерство юстиции США опубликовало видеозапись с камеры наблюдения, сделанную в день смерти американского финансиста Джеффри Эпштейна, который находился под стражей после обвинений в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.

На кадрах зафиксирована фигура в оранжевой одежде, ранее не упоминавшаяся в официальных отчетах следственных органов.

Как сообщает телеканал CBS, среди обнародованных материалов содержится служебная запись сотрудников ФБР, в которой указано, что к тюремной камере, где содержался Эпштейн, приблизилось неизвестное лицо в оранжевой одежде.

Согласно документам, фигура появилась в поле зрения камеры видеонаблюдения в 22:39, после чего проследовала по лестнице на ярус, где располагалась камера Эпштейна.

Сотрудники ФБР в своих материалах предположили, что зафиксированное на записи лицо могло быть другим заключенным, находившимся в тюремной робе.

Эпштейн был задержан в США летом 2019 года. Ему предъявили обвинения в торговле девушками и организации мероприятий с участием несовершеннолетних. В августе того же года 66-летний финансист покончил с собой в тюрьме, не дождавшись судебного разбирательства.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше