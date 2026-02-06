CBS: у камеры Эпштейна в день его смерти был замечен «оранжевый силуэт»

Эпштейн был задержан в США летом 2019 года. Ему предъявили обвинения в торговле девушками и организации мероприятий с участием несовершеннолетних. В августе того же года 66-летний финансист покончил с собой в тюрьме, не дождавшись судебного разбирательства.