Шелест: дорожники вывезли 8 000 кубометров снега за сутки в Омске

За прошедшие сутки с городских проезжих частей вывезено более 8 000 кубометров снега, применено 1 400 тонн противогололедных материалов. В дневную смену на улицы города выйдут свыше 300 рабочих и 180 единиц спецтехники для завершения уборки. Специалисты продолжают очищать остановочные пункты и пешеходные переходы. Основной объем работ приходится на вечернее время после часа пик и ночные часы, чтобы минимизировать помехи для движения транспорта.
Хозяйствующим субъектам направлены рекомендации по уборке прилегающих территорий. Во время каждого снегопада им рассылаются соответствующие рекомендации. Согласно правилам благоустройства, коммерческие организации обязаны участвовать в содержании зон вокруг своих объектов.
В частности, собственники или иные законные владельцы зданий, строений, земельных участков (за исключением собственников помещений в многоквартирных домах, земельные участки под которыми не образованы или образованы по границам таких домов) принимают участие, в том числе финансовое, в содержании и уборке своих прилегающих территорий. Если хозсубъект размещен на первом этаже в многоквартирном доме, то обязанность по содержанию прилегающей территории возлагается на управляющую компанию.
При выявлении нарушений выдаются предписания об устранении недостатков. Неисполнение предписания влечет составление протокола по статье 19.5 КоАП РФ с наложением штрафа до 20 000 рублей и возможной дисквалификацией должностного лица на срок до трех лет.
Работы по очистке городских территорий продолжаются в круглосуточном режиме для обеспечения безопасности пешеходов и бесперебойного движения транспорта.
