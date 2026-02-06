Шелест: дорожники вывезли 8 000 кубометров снега за сутки в Омске

В частности, собственники или иные законные владельцы зданий, строений, земельных участков (за исключением собственников помещений в многоквартирных домах, земельные участки под которыми не образованы или образованы по границам таких домов) принимают участие, в том числе финансовое, в содержании и уборке своих прилегающих территорий. Если хозсубъект размещен на первом этаже в многоквартирном доме, то обязанность по содержанию прилегающей территории возлагается на управляющую компанию.