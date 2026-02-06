Мэр Владивостока заявил о внедрении изучения БПЛА в школьную программу

Школьники Владивостока начнут изучать беспилотные летательные аппараты на уроках математики и физики. Пилотной площадкой интеграции этой инициативы в обязательную программу станет школа № 17. Об этом сообщил Telegram-канал «ШЕСТАКОВ ОНЛАЙН».
В публикации мэр Владивостока Константин Шестаков указывает, что дал задание управлению образования приступить к включению изучения БПЛА в школьные учебные планы. Конечной целью градоначальник видит приобретение школьниками теоретических знаний и умения, которые можно применять на практике.
Шестаков пояснил, что задача проекта состоит в развитии у школьников инженерного типа мышления. Кроме того, по его словам, важно сформировать у них устойчивые навыки работы с современными технологиями через практические занятия с беспилотными системами.
По информации, которую мэр привёл на своём канале со ссылкой на городские образовательные программы, сейчас более 1500 учащихся в 13 школах Владивостока уже занимаются конструированием и управлением беспилотниками. Эти занятия проходят в рамках уроков и дополнительного образования.
В действующих курсах, как следует из ранее опубликованных данных мэрии, подростки изучают устройство и принципы работы БПЛА. Они осваивают сборку дронов и выполняют тренировочные полёты в оборудованных зонах. Старшеклассники дополнительно знакомятся с основами программирования и навигации.
Мэр отметил, что теперь на базе школы № 17 планируют отработать модель включения тематики БПЛА непосредственно в уроки математики и физики. После этого по результатам «пилота» собираются доработать подход и распространить его на другие муниципальные школы города.