Ричмонд
-7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мэр Владивостока заявил о внедрении изучения БПЛА в школьную программу

Пилотный проект по включению БПЛА в уроки математики и физики стартует на базе школы № 17.

Источник: Аргументы и факты

Школьники Владивостока начнут изучать беспилотные летательные аппараты на уроках математики и физики. Пилотной площадкой интеграции этой инициативы в обязательную программу станет школа № 17. Об этом сообщил Telegram-канал «ШЕСТАКОВ ОНЛАЙН».

В публикации мэр Владивостока Константин Шестаков указывает, что дал задание управлению образования приступить к включению изучения БПЛА в школьные учебные планы. Конечной целью градоначальник видит приобретение школьниками теоретических знаний и умения, которые можно применять на практике.

Шестаков пояснил, что задача проекта состоит в развитии у школьников инженерного типа мышления. Кроме того, по его словам, важно сформировать у них устойчивые навыки работы с современными технологиями через практические занятия с беспилотными системами.

По информации, которую мэр привёл на своём канале со ссылкой на городские образовательные программы, сейчас более 1500 учащихся в 13 школах Владивостока уже занимаются конструированием и управлением беспилотниками. Эти занятия проходят в рамках уроков и дополнительного образования.

В действующих курсах, как следует из ранее опубликованных данных мэрии, подростки изучают устройство и принципы работы БПЛА. Они осваивают сборку дронов и выполняют тренировочные полёты в оборудованных зонах. Старшеклассники дополнительно знакомятся с основами программирования и навигации.

Мэр отметил, что теперь на базе школы № 17 планируют отработать модель включения тематики БПЛА непосредственно в уроки математики и физики. После этого по результатам «пилота» собираются доработать подход и распространить его на другие муниципальные школы города.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше