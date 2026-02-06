МАРТ договорилось с диспетчерами такси не задирать цены в непогоду

Специалисты Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси пригласили на встречу диспетчеров такси, чтобы обсудить взлет цен во время январских снегопадов и морозов.
Было констатировано, что во время снегопадов число работающих на линии автомобилей-такси сокращалось до 60%. Как следствие — время подачи автомобиля увеличивалось до 2,5 раз. Что касается цен на поездки в такси, то рост был очень существенным, от 1,5 до трех раз.
Для минимизации неудобств белорусов, МАРТ предложило заключить соглашения с диспетчерами такси о социально ответственном поведении диспетчеров такси в периоды повышенного спроса, обусловленного экстремально сложными погодными условиями, а также проведением в стране значимых международных мероприятий.
Кстати, МАРТ Беларуси сказал об ответственности авторов негативных отзывов в интернете.
А еще МАРТ сказал, что делать при отказе выдать книгу предложений и замечаний.