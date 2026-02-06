Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МАРТ договорилось с диспетчерами такси не задирать цены в непогоду

МАРТ предложило диспетчерам такси заключить соглашения о социально ответственном поведении.

Источник: Комсомольская правда

Специалисты Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси пригласили на встречу диспетчеров такси, чтобы обсудить взлет цен во время январских снегопадов и морозов.

Было констатировано, что во время снегопадов число работающих на линии автомобилей-такси сокращалось до 60%. Как следствие — время подачи автомобиля увеличивалось до 2,5 раз. Что касается цен на поездки в такси, то рост был очень существенным, от 1,5 до трех раз.

Для минимизации неудобств белорусов, МАРТ предложило заключить соглашения с диспетчерами такси о социально ответственном поведении диспетчеров такси в периоды повышенного спроса, обусловленного экстремально сложными погодными условиями, а также проведением в стране значимых международных мероприятий.

Кстати, МАРТ Беларуси сказал об ответственности авторов негативных отзывов в интернете.

А еще МАРТ сказал, что делать при отказе выдать книгу предложений и замечаний.