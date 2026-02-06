МАРТ договорилось с диспетчерами такси не задирать цены в непогоду

Было констатировано, что во время снегопадов число работающих на линии автомобилей-такси сокращалось до 60%. Как следствие — время подачи автомобиля увеличивалось до 2,5 раз. Что касается цен на поездки в такси, то рост был очень существенным, от 1,5 до трех раз.