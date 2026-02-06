Президенту США Рональду Рейгану 6 февраля исполнилось бы 110 лет

«Весь мир знает и чтит страдания и мужество советских народов во Второй мировой войне, так же как весь мир знает и чтит благородство вашего многообразного наследия в литературе и искусстве. Это великое наследие проистекает из величия души, которое никакие страдания не могут затмить. Эти страдания также лишь облагородили душу и культуру, которые, в свою очередь, обогатили всю цивилизацию. Давайте в это время надежды услышим голос этой души, которая охватывает так много народов и традиций. Давайте услышим голос души всего человечества — голос, который говорит через Льва Толстого и через Уильяма Фолкнера, через мучеников, поэтов и святых».