Доказана связь между составом глинистых минералов и залежами нефти и газа

ТОМСК, 6 февраля. /ТАСС/. Геологи Томского политехнического университета (ТПУ) впервые доказали, что глинистые минералы в морских донных осадках способны накапливать в себе метан, сдерживая глобальное потепление. Это свойство также делает глинистые минералы индикатором возможных залежей нефти и природного газа, сообщили ТАСС в Минобрнауки РФ.
«Перед нами стояла задача выбрать широко распространенный компонент осадочных пород, который способен фиксировать воздействие метана. Используя такой индикатор, мы можем реконструировать условия и эпизоды метановой разгрузки и оценивать их влияние на развитие осадочных бассейнов в геологическом прошлом. В качестве этого индикатора были выбраны глинистые минералы, широко распространенные в осадочных породах», — рассказал соавтор исследования, доцент отделения геологии Инженерной школы природных ресурсов ТПУ Алексей Рубан.
Метановые сипы — подводные выбросы природного газа, преимущественно метана, через морские и океанические отложения — оказывают существенное влияние на биогеохимические процессы, протекающие в донных отложениях и придонных водах. Такие выбросы метана могут быть связаны с деградацией подводной мерзлоты, что способно влиять на климатическую систему Земли. Ученые изучили глинистые минералы донных осадков моря Лаптевых, отобранных в ходе арктических экспедиций, и обнаружили, что они фактически «консервируют» природные выбросы метана, сдерживая его попадание в атмосферу.
«Результаты исследования имеют важное фундаментальное значение. Выявленные специфические особенности глинистых минералов в осадочных отложениях, подверженных просачиванию метана, могут служить индикаторами для оценки хронологических аспектов этого процесса, а также для реконструкции условий образования горных пород в различные геологические периоды. Кроме того, полученные знания могут иметь прикладной характер. Так, участки, на которых анализ глинистых минералов показал присутствие метана, могут свидетельствовать о возможных залежах нефти и природного газа», — добавили в вузе.
Исследование поддержано грантом Российского научного фонда. Результаты работы ученых опубликованы в журнале Applied Clay Science (Q1, IF: 5,8).