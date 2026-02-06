Директор школы в Красноярске, где школьница устроила поджог, был уволен

Напомним, в одной из красноярских школ девочка бросила подожжённую тряпку в класс и напала с молотком на детей. Пострадали шесть человек, в том числе один учитель. Нападавшая задержана и помещена в изолятор временного содержания. Одному из детей, пострадавших при нападении в школе в Красноярске, потребуется операция по пересадке кожи.