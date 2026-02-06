Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Директор школы в Красноярске, где школьница устроила поджог, был уволен

Директор школы в Красноярске, где школьница устроила поджог и напала на одноклассников, был уволен. Об этом рассказали ТАСС в главном управлении образования администрации Красноярска.

Источник: Life.ru

«В настоящее время продолжается служебная проверка. Вместе с тем кадровое решение принято. Директор учреждения освобождена от занимаемой должности», — говорится в сообщении.

Напомним, в одной из красноярских школ девочка бросила подожжённую тряпку в класс и напала с молотком на детей. Пострадали шесть человек, в том числе один учитель. Нападавшая задержана и помещена в изолятор временного содержания. Одному из детей, пострадавших при нападении в школе в Красноярске, потребуется операция по пересадке кожи.

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.