В Ростовской области за 5 февраля потушили 11 техногенных пожаров

За прошедшие сутки, 5 февраля, в Ростовской области было зарегистрировано 11 техногенных возгораний. Об этом информирует Главное управление МЧС России по региону.
Все пожары были успешно ликвидированы силами пожарно-спасательных подразделений. Им удалось спасти двух человек.
Помимо этого, спасатели выезжали на ликвидацию последствий двух дорожно-транспортных происшествий.
Всего для выполнения этих задач было задействовано 104 специалиста и 26 единиц спецтехники.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.