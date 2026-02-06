Ричмонд
В Ростовской области за 5 февраля потушили 11 техногенных пожаров

5 февраля из пожаров спасли два человека в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

За прошедшие сутки, 5 февраля, в Ростовской области было зарегистрировано 11 техногенных возгораний. Об этом информирует Главное управление МЧС России по региону.

Все пожары были успешно ликвидированы силами пожарно-спасательных подразделений. Им удалось спасти двух человек.

Помимо этого, спасатели выезжали на ликвидацию последствий двух дорожно-транспортных происшествий.

Всего для выполнения этих задач было задействовано 104 специалиста и 26 единиц спецтехники.

