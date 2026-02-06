В НГТУ создали уникальную программу управления промышленными роботами

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Специалисты Нижегородского государственного технического университета им. Р. Е. Алексеева разработали и запатентовали уникальный программный комплекс управления промышленными роботами, сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ. Программа ориентирована на любые производства, где требуется автоматизация операций захвата, перемещения и позиционирования деталей и изделий различной конфигурации.
«Программный комплекс обладает рядом существенных отличий от аналогичных разработок: интегрированная система обработки команд, многорежимность работы в рамках одной программы, встроенная система защиты механики, возможность наладки и диагностики. Программа создана российскими учеными, что обеспечивает независимость от зарубежных поставщиков программного обеспечения», — отметили в пресс-службе.
Комплекс предназначен для использования в широком спектре промышленных предприятий, но особенно актуален для предприятий, внедряющих роботизированные производственные линии и модернизирующих оборудование в рамках программ импортозамещения и цифровой трансформации производства. Он способен управлять автоматизированными операциями на конвейерах, сборкой приборов и электронных компонентов, работой с хрупкими ампулами и флаконами, складированием и перевозкой грузов в рамках цехов.
В комплекс входят многоуровневая система обработки входных данных, алгоритмы реального времени, координация двухсервоприводной системы, интеграция с промышленными протоколами и механизмы отказоустойчивости. Как полагают конструкторы, их разработка призвана обеспечить технологическую независимость российских предприятий в области промышленной робототехники.