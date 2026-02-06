В НГТУ создали уникальную программу управления промышленными роботами

Комплекс предназначен для использования в широком спектре промышленных предприятий, но особенно актуален для предприятий, внедряющих роботизированные производственные линии и модернизирующих оборудование в рамках программ импортозамещения и цифровой трансформации производства. Он способен управлять автоматизированными операциями на конвейерах, сборкой приборов и электронных компонентов, работой с хрупкими ампулами и флаконами, складированием и перевозкой грузов в рамках цехов.