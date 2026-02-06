Овчинский: жилой комплекс возвели в Северном Измайлове по реновации

«Район Северное Измайлово находится на втором месте по числу домов, вошедших в программу реновации на востоке столицы. Здесь появилась восьмисекционная новостройка площадью почти 70 тысяч квадратных метров на 15-й Парковой улице (дом 48а). В здании 609 квартир, из которых девять адаптированы для маломобильных граждан. Общая площадь жилья превышает 35 тысяч квадратных метров», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики Москвы.