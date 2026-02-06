Овчинский: жилой комплекс возвели в Северном Измайлове по реновации

В Восточном административном округе Москвы, в районе Северное Измайлово, завершено строительство нового жилого комплекса в рамках программы реновации, сообщил Владислав Овчинский, министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы.
«Район Северное Измайлово находится на втором месте по числу домов, вошедших в программу реновации на востоке столицы. Здесь появилась восьмисекционная новостройка площадью почти 70 тысяч квадратных метров на 15-й Парковой улице (дом 48а). В здании 609 квартир, из которых девять адаптированы для маломобильных граждан. Общая площадь жилья превышает 35 тысяч квадратных метров», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики Москвы.
Жилой комплекс возведен с использованием преимущественно отечественных материалов и современных энергоэффективных технологий. Входные группы и вестибюли здания расположены на одном уровне с улицей, что обеспечивает безбарьерную среду и удобство для всех жильцов, включая людей с ограниченными возможностями. Просторные и светлые подъезды оборудованы колясочными и помещениями для консьержей.
В непосредственной близости от комплекса находятся объекты городской инфраструктуры: остановки общественного транспорта, магазины, крупный торгово-развлекательный центр, а также детские сады и школы, поликлиники для детей и взрослых. Для автомобилистов предусмотрен удобный выезд на Щелковское шоссе.
Ранее пресс-служба Департамента градостроительной политики сообщила о том, что в Преображенском районе Москвы утвержден градостроительный план земельного участка для строительства нового жилого дома в рамках программы реновации по адресу: улица 1-я Пугачевская, участок 31А/2.
Программа реновации была утверждена в августе 2017 года и затрагивает около миллиона москвичей, включая расселение 5176 домов. Ранее мэр столицы Сергей Собянин поручил удвоить темпы реализации этой программы.