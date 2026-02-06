Драка с участием Кучерова вспыхнула в матче НХЛ после толчка Ткачука

Инцидент произошел в начале третьего периода. В средней зоне Ткачук толкнул Кучерова в спину, после чего на льду вспыхнула драка с участием сразу нескольких хоккеистов обеих команд. Судьям пришлось вмешаться, чтобы остановить конфликт.