В Петербурге разработали отечественные кремниевые датчики для лидарных систем

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 февраля. /ТАСС/. Ученые Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) «Электрон» (входит в холдинг «Росэл» госкорпорации «Ростех») разработали отечественные лавинные фотодиоды — кремниевые датчики, передающие изображение с разрешением 500 на 700 пикселей. Данные фотодиоды можно массово использовать для создания лидарных систем, сообщил ТАСС генеральный директор ЦНИИ «Электрон» Алексей Вязников.
«В целом “лавинники” — это современный твердотельный элемент фотоники, интегрированный в сверхбольшую (до 1 млн элементов в кристалле) интегральную схему. Изначально он рассматривался как аналог вакуумного фотоэлектронного умножителя (прибора, который преобразует световые сигналы низкой интенсивности в электрические сигналы — прим. ТАСС), созданный по планарной кремниевой технологии», — рассказал Вязников.
Лавинные фотодиоды применяются в актуальных областях техники, где необходимо обнаруживать слабые источники света, движущиеся с высокой скоростью; обнаруживать следы свечения элементарных частиц в оптических материалах, свечение в микробиологических объектах, а также сигналы в оптоволоконной связи. Лавинные фотодиоды, особенно матричные, с успехом применяются в современных научных и измерительных приборах, лазерных дальномерах, лидарах, космической, медицинской и специальной технике.
Разрабатываемые лавинные фотодиоды «Электрона» основаны на современной кремниевой планарной технологии, позволяющей производить их дешево, а использовать — массово.
«Современные лидары, которые есть у всех автомобилей и всех средств сближения, где надо измерять дистанцию в режиме реального времени, основаны на кремниевых структурах. Создание современных структур лавинных фотодиодов — это путь достижения фоточувствительной ЭКБ (электронной компонентной базы — прим. ТАСС), где необходимо достижение большой радиационной стойкости, высоких рабочих температур», — рассказал ТАСС Вязников.
Современный лавинный фотодиод представляет собой полупроводниковый фотоприемник, выполненный по правилам и нормам нанометровой планарной кремниевой технологии. Он преобразует свет в электрический сигнал и усиливает его за счет лавинного умножения — управляемого увеличения количества зарегистрированных фотоэлектронов.
ЦНИИ «Электрон».
Центральный научно-исследовательский институт «Электрон» был создан в 1955 году на базе Научно-исследовательского института (НИИ) Телевидения в Ленинграде. В 1959 году с помощью его устройств было получено изображение обратной стороны Луны, в 1961 году — изображение Юрия Гагарина на борту космического корабля «Восток-1», а в 1980-е годы — первые цветные снимки Венеры. Сегодня ЦНИИ «Электрон» входит в холдинг «Росэл» госкорпорации «Ростех», разрабатывает приборы и устройства для космической отрасли, атомной энергетики, робототехники, ядерной физики, физики высоких энергий, оборонно-промышленного комплекса.