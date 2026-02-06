В Петербурге разработали отечественные кремниевые датчики для лидарных систем

Центральный научно-исследовательский институт «Электрон» был создан в 1955 году на базе Научно-исследовательского института (НИИ) Телевидения в Ленинграде. В 1959 году с помощью его устройств было получено изображение обратной стороны Луны, в 1961 году — изображение Юрия Гагарина на борту космического корабля «Восток-1», а в 1980-е годы — первые цветные снимки Венеры. Сегодня ЦНИИ «Электрон» входит в холдинг «Росэл» госкорпорации «Ростех», разрабатывает приборы и устройства для космической отрасли, атомной энергетики, робототехники, ядерной физики, физики высоких энергий, оборонно-промышленного комплекса.