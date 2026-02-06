Губернатор Игорь Кобзев вылетел в Бодайбо для работы на месте ЧС

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев 6 февраля 2026 года полетит в Бодайбо, чтобы лично контролировать устранение последствий крупной коммунальной аварии. Напомним, 30 января из-за перемерзания водовода остановились четыре котельные, оставив без тепла и воды около 1,3 тысячи человек.
— В ближайшие дни буду работать на месте. Намерен посетить котельные, проверить подготовку домов к подключению тепла и уточнить график восстановительных работ. Обязательно проконтролирую ситуацию в квартирах и пообщаюсь с жителями. Мы будем решать вопрос о введении режима ЧС регионального уровня, но главная задача сейчас — полностью восстановить тепло и воду в домах и соцобъектах, — прокомментировал глава региона.
На данный момент три из четырех котельных уже работают в штатном режиме. К теплу подключили пять частных домов, идут работы по восстановлению магистрали на улице Садовой. Запущена сеть для подачи тепла в среднюю школу № 3 и коррекционную школу, их начали подключать с 8 утра.
Основная сложность сейчас — в неудовлетворительном состоянии разводящих сетей, что ограничивает подачу теплоносителя. Команда прорабатывает разные варианты для скорейшего восстановления водоснабжения.
Добавим, что специалисты завершили подготовку документов на выплаты единовременной помощи по 15 тысяч рублей. Заявления подали уже 1517 человек, и перечисления уже начались.
