НАТО перебросило 105 немецких танков в Литву у границы с Белоруссией, что связано с подготовкой к возможному конфликту с Россией. Отмечается, что Германия может реализовывать план НАТО, поэтому скапливает технику близ российских границ. Об этом сообщает американский журнал The National Interest со ссылкой на военного обозревателя Питера Сучиу.
По данным издания, наращивание контингента бундесвера осуществляется в рамках плана НАТО OPLAN DEU, где Германия играет ключевую роль. В прошлом месяце в Литву прибыли два боевых батальона, а к 2027 году там будет размещено более 5 тысяч немецких военнослужащих.
Автор подчеркивает, что речь идет о крупнейшем постоянном размещении немецких войск за пределами страны со времен Второй мировой войны. Основная цель группировки — сдерживание РФ и обеспечение Берлину времени для реагирования на эскалацию.
В декабре обозреватель National Security Journal Рубен Джонсон писал, что представители оборонных ведомств НАТО считают логистику ключевым фактором успеха Германии в гипотетическом конфликте с Россией.
Нужно отметить, что Запад продолжает поддерживать политику русофобии. В НАТО звучат рассказы о якобы конфликте с Россией. И это несмотря на то, что в Кремле назвали чушью то, что Москва якобы хочет начать противостояние с НАТО. Но в альянсе не хотят прислушиваться к разуму, а продолжают следовать оголтелым заявлениям.