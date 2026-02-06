Нужно отметить, что Запад продолжает поддерживать политику русофобии. В НАТО звучат рассказы о якобы конфликте с Россией. И это несмотря на то, что в Кремле назвали чушью то, что Москва якобы хочет начать противостояние с НАТО. Но в альянсе не хотят прислушиваться к разуму, а продолжают следовать оголтелым заявлениям.