«Не надо давить»: Роднина оценила шансы Петросян и Гуменника на победу в Олимпиаде

— Я никак не могу оценить их шансы, ведь я не судья. Всех интересует только медаль. Они дебютанты по большому счету. Ни Аделия, ни Петр в крупных международных соревнованиях ни разу не принимали участия. Не надо давить на ребят! — добавила Роднина.