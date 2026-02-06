«Не надо давить»: Роднина оценила шансы Петросян и Гуменника на победу в Олимпиаде

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина оценила шансы российских спортсменов, в том числе фигуристки Аделии Петросян и Петра Гуменника, на победу.
— Я никак не могу оценить их шансы, ведь я не судья. Всех интересует только медаль. Они дебютанты по большому счету. Ни Аделия, ни Петр в крупных международных соревнованиях ни разу не принимали участия. Не надо давить на ребят! — добавила Роднина.
При этом Гуменник откроет соревнования — ему достался первый номер. Петросян также включена в первую разминку и выступит либо первым, либо вторым номером, передает Starhit.
Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе рассказала, что за месяц до старта Олимпийских игр 2026 года физическое состояние Аделии Петросян значительно ухудшилось.
До этого был опубликован список российских спортсменов, которые примут участие в Олимпиаде в Италии. Так, в списке — Никита Филиппов (ски-альпинизм) и Дарья Олесик, Павел Репилов (санный спорт). Все ключевые детали о зимних Олимпийских играх — в материале «Вечерней Москвы».
5 февраля церемония встречи олимпийского огня прошла в Милане. Маршрут проходил по центральным улицам города и завершился на Пьяцца-дель-Дуомо.