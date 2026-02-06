В Свердловской области закрыли опасный цех мясопереработки

«Производственное помещение содержится в неудовлетворительном санитарном состоянии, в нем допускается хранение посторонних предметов, нарушаются требования к сбору отходов, нарушаются требования к поточности технологических процессов», — рассказали в Роспотребнадзоре.
Кроме того, продукция не имеет сертификатов соответствия. Роспотребнадзор обратился в суд, который приостановил работу предприятия на 25 дней.
Как писал «ФедералПресс», ранее по обращению Роспотребнадзора в Екатеринбурге из-за антисанитарии закрыли пельменный цех.