В Свердловской области закрыли опасный цех мясопереработки

ПОЛЕВСКОЙ, 6 февраля, ФедералПресс. В городе Полевском приостановлена работа цеха по переработке мяса. Как сообщает упраление Роспортребнадзора по Свердловской области, ООО «Евросмарт» грубо нарушило санитарное законодательство.

Источник: ФедералПресс

«Производственное помещение содержится в неудовлетворительном санитарном состоянии, в нем допускается хранение посторонних предметов, нарушаются требования к сбору отходов, нарушаются требования к поточности технологических процессов», — рассказали в Роспотребнадзоре.

Кроме того, продукция не имеет сертификатов соответствия. Роспотребнадзор обратился в суд, который приостановил работу предприятия на 25 дней.

Как писал «ФедералПресс», ранее по обращению Роспотребнадзора в Екатеринбурге из-за антисанитарии закрыли пельменный цех.