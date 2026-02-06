Фермер пояснил, почему белорусские яблоки гниют, а импортные скукоживаются

Фермер из Молодечненского района Игорь Ветлов в комментарии sb.by ответил на вопрос: «Почему европейские яблоки выглядит идеальными месяцами, а белорусские через какое-то время начинают терять товарный вид?».
По его словам, многие пестициды, разрешенные на Западе, в Беларуси давно запрещены. Кроме того, импортные яблоки перед закладкой, а они могут лежать в хранилищах до двух лет, обрабатывают препаратами, которые консервируют плод. Чтобы яблоки не гнили после выхода из газовых камер, их сортируют на водных линиях, куда тоже добавляют консерванты. Именно поэтому импортное яблоко может скукожиться и высохнуть, но никогда не загниет.
Фермер рассказал, что последнюю обработку в саду он проводит в середине июля, а уборку яблок начинает в сентябре. За два месяца современные препараты полностью разлагаются, в яблоке не остается ничего вредного.
«Но у этого есть минус: наши яблоки гниют, они живые», — сказал Игорь Ветлов.
Фермер отметил, что яблоки, которые хранятся более полугода, теряют все витамины.
Кстати, директор Института плодоводства сказал о кратности обработки садов в Беларуси: «Для выращивания белорусских яблок необходимо в 2−3 раза меньше обработок пестицидами, чем для импортных».
