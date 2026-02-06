Фермер пояснил, почему белорусские яблоки гниют, а импортные скукоживаются

По его словам, многие пестициды, разрешенные на Западе, в Беларуси давно запрещены. Кроме того, импортные яблоки перед закладкой, а они могут лежать в хранилищах до двух лет, обрабатывают препаратами, которые консервируют плод. Чтобы яблоки не гнили после выхода из газовых камер, их сортируют на водных линиях, куда тоже добавляют консерванты. Именно поэтому импортное яблоко может скукожиться и высохнуть, но никогда не загниет.