Пермская галерея впервые покажет деревянную скульптуру образа Христа в темнице

Резную скульптуру XVIII века не выставляли в постоянной экспозиции несколько десятилетий.

Источник: ГКБУК «Пермская государственная художественная галерея»

Пермская художественная галерея продолжает знакомить с экспозициями в новом здании на ул. Советской, 1. В зале пермской деревянной скульптуры впервые за несколько десятилетий представят резной образ Христа в темнице. Его выполнил неизвестный мастер в XVIII веке.

«В храмах образы страдающего Христа устанавливали в специальных нишах или “темницах”. Скульптуры “облачали” в настоящие одежды: легкую сорочку, верхнюю одежду из парчи или бархата, обувь», — пояснили в Пермской художественной галерее.

Образ Христа в темнице до 1923 года находился в часовне села Большая Коча Коми-Пермяцкого округа. В галерее Перми она появилась после первой музейной экспедиции Александра Сыропятова и Николая Серебренникова, которую они совершили по нескольким населенным пунктам Прикамья, включая Ильинское, Васильевское, Сретенское, Дмитриевское, Кудымкар, Большая Коча, Пожва и Пермь.

Образ Христа в темнице покидал фондовое хранение галереи всего несколько раз. Его удалось увидеть на выставках в Перми, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Москве.

В новом здании галереи зал пермской деревянной скульптуры разместят под сводами с естественным освещением. Пермская художественная галерея готовится к официальному приему первых посетителей.

На днях Пермская галерея отправила картины на выставку «Под маской» в Москву. Три работы вошли в экспозицию Музея русского импрессионизма.