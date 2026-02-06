Пермская галерея впервые покажет деревянную скульптуру образа Христа в темнице

Образ Христа в темнице до 1923 года находился в часовне села Большая Коча Коми-Пермяцкого округа. В галерее Перми она появилась после первой музейной экспедиции Александра Сыропятова и Николая Серебренникова, которую они совершили по нескольким населенным пунктам Прикамья, включая Ильинское, Васильевское, Сретенское, Дмитриевское, Кудымкар, Большая Коча, Пожва и Пермь.