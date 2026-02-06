Новый рекорд Дёмина не спас «Бруклин Нетс» от разгрома в Орландо

Самым результативным игроком на паркете стал 19-летний российский разыгрывающий защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин, набравший 26 очков. В его активе также четыре подбора и две результативные передачи за 31 минуту 57 секунд игрового времени. Этот результат позволил Дёмину обновить личный рекорд результативности в матчах НБА, о чем ранее сообщал «МК». Предыдущее достижение в 25 очков он установил неделей ранее в игре против «Юты Джаз» 30 января. До этого дважды ему удавалось набрать по 23 очка за встречу.