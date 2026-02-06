Новый рекорд Дёмина не спас «Бруклин Нетс» от разгрома в Орландо

«Орландо Мэджик» обыграл «Бруклин Нетс» в матче НБА со счётом 118:98. Российский защитник Егор Дёмин установил личный рекорд, набрав 26 очков. «Бруклин» потерпел третье поражение кряду и занимает 14-е место на Востоке (13 побед в 50 матчах). «Орландо» расположился на седьмой строчке конференции с 26 победами.
В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, прошедшем на арене «Киа Центр» в Орландо в ночь с 5 на 6 февраля 2026 года, местный «Мэджик» одержал убедительную победу над «Бруклин Нетс» со счётом 118:98. По четвертям встреча завершилась с преимуществом хозяев: 27:19, 29:21, 32:27, 30:31.
Самым результативным игроком на паркете стал 19-летний российский разыгрывающий защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин, набравший 26 очков. В его активе также четыре подбора и две результативные передачи за 31 минуту 57 секунд игрового времени. Этот результат позволил Дёмину обновить личный рекорд результативности в матчах НБА, о чем ранее сообщал «МК». Предыдущее достижение в 25 очков он установил неделей ранее в игре против «Юты Джаз» 30 января. До этого дважды ему удавалось набрать по 23 очка за встречу.
В составе победившего «Орландо Мэджик» наиболее результативным оказался Десмонд Бэйн с 23 очками в активе. Джейлен Саггс оформил трипл-дабл, завершив игру с показателями 15 очков, 11 подборов и 11 передач.
Поражение стало для «Бруклин Нетс» третьим подряд в текущем сезоне. После 50 проведённых матчей команда располагается на 14-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 13 побед. «Орландо Мэджик» с 26 победами в том же количестве игр занимает седьмую позицию в конференции.
Егор Дёмин был выбран «Бруклин Нетс» на драфте НБА летом 2025 года в первом раунде под общим восьмым номером. Этот выбор стал самым высоким в истории драфтов НБА для российских баскетболистов. Нынешний сезон является дебютным для Дёмина в сильнейшей баскетбольной лиге мира.
Несмотря на поражение команды, индивидуальное выступление российского защитника стало одним из немногих позитивных моментов для «Бруклин». Дёмин демонстрирует прогрессивную динамику в наборе очков, последовательно повышая планку личных достижений в течение короткого отрезка регулярного чемпионата. Его результативность в атаке остаётся важным элементом в игре команды, находящейся в стадии формирования и поиска стабильного состава.
Победа позволила «Орландо Мэджик» укрепить позиции в верхней части таблицы Восточной конференции, продемонстрировав командную слаженность и эффективность как в нападении, так и в защите на протяжении всех четырёх четвертей матча.