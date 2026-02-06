9 дней в аду: Пятерых полицейских арестовали из-за гибели задержанного после пыток

По версии следствия, 10 октября 2025 года в микрорайоне Марха прошёл санкционированный обыск. После получения информации о возможной причастности мужчины к незаконному обороту наркотиков его доставили в отдел полиции. Там, как считают следователи, сотрудники применили к нему пытки, добиваясь признаний. 19 октября пострадавший умер в Республиканской больнице № 2 от полученных травм.
Уголовные дела о превышении полномочий с насилием и об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшем смерть по неосторожности, объединены в одно производство. Следователь и прокурор настаивали на аресте. Обвиняемые и их защитники просили отправить фигурантов под домашний арест, указывая на положительные характеристики и отсутствие попыток скрыться.
«Суд… избрал для всех пятерых меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 01 месяц 19 суток, то есть по 21 марта 2026 года включительно», — сообщили в пресс-службе судов региона. Постановление пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
