9 дней в аду: Пятерых полицейских арестовали из-за гибели задержанного после пыток

А ранее группа треш-стримеров перевезла жительницу Петербурга в Краснодар. Там они подвергли её пыткам и унижениям с целью получения донатов от зрителей. Есть предположения, что девушка могла находиться под воздействием наркотиков. Её сестра, обнаружив в сети видеозаписи с издевательствами над родственницей, вместе с матерью немедленно отправилась в Краснодар. СК начал проверку.